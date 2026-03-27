Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Наводив удари по артилерії ЗСУ. Під Покровськом затримано російського агента
Фігуранту загрожує довічне ув’язнення
фото: СБУ

Наведенням КАБів займався завербований росіянами безробітний мешканець Добропілля

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки. Зловмисник коригував повітряні атаки РФ по Силам оборони на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи рашистів. «У разі одержання координат окупанти планували здійснити по них прицільні удари із наявних видів озброєння, зокрема півторатонними керованими авіабомбами», – йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, наведенням КАБів займався завербований росіянами безробітний мешканець Добропілля. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом за допомогою месенджера.

«Після вербування агент об’їжджав Покровську агломерацію та у разі виявлення військових об’єктів проводив дорозвідку, щоб зробити фото і позначити геолокації на гугл-картах. Для координації розвідвилазок фігурант перебував на постійному зв’язку з куратором від ГРУ РФ. Його особу вже встановлено контррозвідниками СБУ», – кажуть правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, українські спецслужби використовують популярний месенджер «Телеграм» для боротьби з російськими загарбниками та їхніми агентами. Зокрема, вони публікують фейкові повідомлення та оголошення, щоб викрити пособників ворога серед українців.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нові спроби окупантів здійснити серію терактів у Харкові.

Раніше  контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який росіяни планували здійснити у Дніпрі. За результатами дій на випередження затримано агентку РФ, яка готувала вибух на одній із центральних вулиць прифронтового міста.

