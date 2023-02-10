Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію

У РФ вилетіли мінімум сім стратегічних бомбардувальників Ту-95

Існує ймовірність запуску ракет

Моніторингові канали, що відслідковують рух ворожої авіації, повідомляють про активність тактичної авіації РФ вздовж лінії фронту. У повітрі – декілька бортів Ту-95.

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За інформацією OSINT-каналу monitor, йдеться про пять одиниць Ту-95, це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

За даними аналогічного каналу Vybuhy.ua, цих ракетоносців сім. «Є точна інформація про виліт мінімум семи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому «Оленья», наразі вони знаходяться над територією рф і рухаються на пускові», – йдеться в повідомленні.

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Станом на 7:30 повітряна тривога в Україні не оголошена.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 10 лютого гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Про масштаби руйнувань і постраждалих наразі невідомо.

Також у Дніпрі ніч минула гучно, проте влучань ворожих дронів і ракет не зафіксовано. Вночі ЗСУ успішно збивали дрони окупантів.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.