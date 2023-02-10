Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
У РФ вилетіли мінімум сім стратегічних бомбардувальників Ту-95
фото з відкритих джерел

Існує ймовірність запуску ракет

Моніторингові канали, що відслідковують рух ворожої авіації, повідомляють про активність тактичної авіації РФ вздовж лінії фронту. У повітрі – декілька бортів Ту-95.

За інформацією OSINT-каналу monitor, йдеться про пять одиниць Ту-95, це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. 

Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію фото 1

За даними аналогічного каналу Vybuhy.ua, цих ракетоносців сім. «Є точна інформація про виліт мінімум семи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому «Оленья», наразі вони знаходяться над територією рф і рухаються на пускові», – йдеться в повідомленні.

Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію фото 2

Станом на 7:30 повітряна тривога в Україні не оголошена.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 10 лютого гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Про масштаби руйнувань і постраждалих наразі невідомо.

Також у Дніпрі ніч минула гучно, проте влучань ворожих дронів і ракет не зафіксовано. Вночі ЗСУ успішно збивали дрони окупантів.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.

 

Теги: росія окупанти війна Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по окупантах – WP
ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по окупантах – WP
Сьогодні, 01:38
Макрон повідомив, яке озброєння отримає Україна найближчим часом
Чи отримає Україна винищувачі? Макрон уночі дав пресконференцію
Сьогодні, 06:55
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
Сьогодні, 04:04
У Харкові зафіксовано приблизно 10 вибухів: є перебої з електропостачанням
У Харкові зафіксовано приблизно 10 вибухів: є перебої з електропостачанням
Сьогодні, 05:06
У напрямку Лимана окупанти застосовують важку вогнемету систему ТОС-1 «Солнцепек»
Росія перекинула на Луганщину нову військову техніку – ISW
Сьогодні, 06:27
Від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно обстрілює Запоріжжя
Нічна атака на Запоріжжя: за годину у місті 17 прильотів
Сьогодні, 06:43

Події в Україні

Росія готується до затяжної війни – ISW
Росія готується до затяжної війни – ISW
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Масована атака на українські міста і досі відкрите питання винищувачів – головне за ніч
Масована атака на українські міста і досі відкрите питання винищувачів – головне за ніч
Окупанти атакували «Шахедами» Хмельниччину: виникла пожежа
Окупанти атакували «Шахедами» Хмельниччину: виникла пожежа
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами: влада повідомила про наслідки
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами: влада повідомила про наслідки
Висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак – речник Одеської ОВА
Висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак – речник Одеської ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
18K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
12K
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри
9380
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
8474
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
8457
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)

Новини

СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
Сьогодні, 04:30
«Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Сьогодні, 03:00
Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)
Вчора, 20:12
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
Вчора, 19:17
Путін розповів, як ледь не вмер
Вчора, 18:49
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Вчора, 17:34

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту