США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ

Очільники двох країн зобов’язалися накладати на Росію обмеження за її агресію стільки, скільки буде потрібно

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії під час зустрічі у Вашингтоні 3 березня. Про це йдеться в заяві Білого дому.

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Лідери обговорили поточні зусилля щодо надання гуманітарної, економічної, політичної підтримки та допомоги у сфері безпеки для нашої країни, а також важливість міжнародної солідарності з народом України.

«Байден і Шольц підтвердили своє зобов’язання накладати на РФ обмеження за її агресію стільки, скільки буде потрібно», – зазначається в повідомленні адміністрації президента США.

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Окрім цього, американський та німецький очільники обмінялися думками й щодо інших глобальних питань і запевнили у «міцних двосторонніх відносинах».

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц учора, 3 березня, зустрілися в Білому домі й обговорили підтримку України. Обидва лідери високо оцінюють допомогу, яку надають їхні держави нашій країні.