У Миколаєві після пластичної операції померла пацієнтка приватної клініки

Після пластичної операції у Миколаєві померла 34-річна жінка

У Миколаєві поліція розслідує обставини смерті пацієнтки, яка померла наступного дня після планового хірургічного втручання в одній із приватних лікарень міста. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом імовірного неналежного виконання обов'язків медиками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

«Після проведення планової пластичної операції жінка наступного дня померла у лікарні. Слідчі поліції призначили проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті жінки, та проводять розслідування за фактом можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними слідства, у суботу, 9 травня, 34-річній жінці провели планову пластичну операцію. Згідно з медичним протоколом, пацієнтка мала залишатися у стаціонарі закладу під постійним наглядом лікарів ще протягом кількох днів.

Трагедія сталася у неділю, 10 травня. Під час проведення чергової післяопераційної маніпуляції стан жінки різко погіршився – вона кілька разів втрачала свідомість.

«Лікарі медзакладу надавали жінці невідкладну допомогу та викликали бригаду екстреної медичної допомоги, проте врятувати пацієнтку не вдалося», – зазначили у поліції.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі.

«Главком» писав, що загальновідомі пластичні операції в Україні коштують тисячі доларів. Ціни на операції коливаються від $500 до $10 тис. Про це розповів провідний український пластичний хірург Павло Денищук. За словами Павла Денищука, операція з коригування дихання та зовнішності носа – ринопластика та риносептопластика може коштувати від $7 тис. до $10 тис. Водночас ця ціна може коливатися через інші маніпуляції та наркоз.

