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Вивозив унікальних тварин з «Асканія-Нова»: бізнесмену оголошено підозру

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Вивозив унікальних тварин з «Асканія-Нова»: бізнесмену оголошено підозру
Підозрюваний завдав збитків на понад 67,3 млн грн
фото: Офіс Генпрокурора

«Асканія-Нова» – найбільший степовий біосферний заповідник Європи, який має статус об’єкта природно-заповідного фонду та перебуває під охороною ЮНЕСКО

Засновник Ялтинського зоопарку «Казка» та парку левів «Тайган» отримав заочну підозру у незаконному вивезенні тварин із біосферного заповідника «Асканія-Нова» на тимчасово окуповану територію Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

«За даними слідства, у жовтні 2023 року кримський бізнесмен уклав угоду з окупаційним директором біосферного заповідника. Документ передбачав незаконну передачу тварин із «Асканії-Нової» до Криму», – йдеться у матеріалах справи.

Сіра українська - це рідкісна аборигенна порода. Ці корови походять від дикого тура та мають історію, яка сягає тисячоліть. Через критичну загрозу зникнення Українська Сіра віднесена до першої категорії охорони.
Сіра українська - це рідкісна аборигенна порода. Ці корови походять від дикого тура та мають історію, яка сягає тисячоліть. Через критичну загрозу зникнення Українська Сіра віднесена до першої категорії охорони.
фото: ілюстративне з мережі

У березні 2024 року із заповідника вивезли трьох дорослих особин рідкісної породи корів – Сірих українських. У квітні та червні – ще 10 зебр Чапмана. Збитки установі оцінюють у понад 67,3 млн грн.

Раніше, як писав «Главком», про підозру в порушенні законів та звичаїв війни повідомили так званому директору окупованого українського заповідника «Асканія-Нова». За даними правоохоронців, він передав РФ рідкісних тварин на понад 22 млн гривень. 

Раніше керівник ОВА Прокудін в інтерв'ю ЗМІ заявив, що російські окупанти розграбували заповідник «Асканія-Нова» у Херсонській області, тож його вже фактично не існує. Згодом директор «Асканії-Нової» Віктор Шаповал спростував інформацію про повне знищення заповідника російськими окупантами.

До слова, російські загарбники вивезли із асканійського зоопарку по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

 

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Теги: Крим екологія викрадення

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