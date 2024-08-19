Заповідника «Асканія-Нова» більше немає, окупанти його розграбували, – очільник Херсонщини

Прокудін підтвердив інформацію, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника на Херсонщині і знищували його

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські окупанти розграбували заповідник «Асканія-Нова» у Херсонській області, тож його вже фактично не існує. Про це він заявив у інтерв'ю «Рбк-Україна» .

Прокудін підтвердив інформацію, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника на Херсонщині і знищували його.

«Так, це правда, вони його знищують. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально», – наголосив очільник ОВА.

За останньою інформацією, зазначив Прокудін, росіяни вивозять тварин до Криму і до Росії.

Нагадаємо, російські загарбники вивезли із асканійського зоопарку по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».

До слова, у біосферному заповіднику «Асканія-Нова», розташованому на Херсонщині, встановлено окупаційну адміністрацію.