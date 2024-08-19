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«Асканію-Нову» знищено? Директор заповідника відреагував на гучну заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Асканію-Нову» знищено? Директор заповідника відреагував на гучну заяву
Окупанти викрадають тварин із заповідника «Асканія-Нова»
фото з відкритих джерел

Шаповал: «На сьогодні вивезено у РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин»

Директор «Асканії-Нової» Віктор Шаповал спростував інформацію про повне знищення заповідника російськими окупантами, про що раніше повідомляли ЗМІ із посиланням на заяву керівника ОВА Олександра Прокудіна. Про це Шаповал сказав у коментарі «Суспільне. Херсон».

За словами директора заповідника, факти вивезення тварин дійсно мають місце, але про знищення «Асканії-Нової» сьогодні не йдеться.

«Це процес, що відбувається, але не доконаний факт. На сьогодні вивезено у РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу і ветеринарного обслуговування. Значна частина заповідного степу – понад 2000 га, вигоріла внаслідок пожеж різної природи», – розповів директор заповідника.

За його словами, ці факти фіксуються спеціальною комісією при Херсонській ОВА, Держекоінспекцією. Вже відкрита низка кримінальних проваджень.

«Факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії й окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника – ні», – заявив Шаповал.

Раніше керівник ОВА Прокудін в інтерв'ю ЗМІ заявив, що російські окупанти розграбували заповідник «Асканія-Нова» у Херсонській області, тож його вже фактично не існує. 

До слова, російські загарбники вивезли із асканійського зоопарку по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».

Читайте також: Заповідник «Асканія-Нова» рік проіснував в окупації як українська установа. Як це вдалося
Теги: окупанти окупація Херсонщина Заповідники

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