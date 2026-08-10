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Росія атакувала енергооб'єкти: «Укренерго» повідомило про наслідки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала енергооб'єкти: «Укренерго» повідомило про наслідки
Чотири області частково залишилися без світла після нових ударів РФ
фото: Укрінформ (ілюстративне)

Нові знеструмлення зафіксовано одразу у чотирьох областях, а на Одещині енергетики досі ліквідовують наслідки масованої атаки

Російські війська завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Станом на ранок 10 серпня знеструмлені споживачі є у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НЕК «Укренерго».

«Внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка пережила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на неділю. Значну частину знеструмлених раніше споживачів у регіоні вже вдалося заживити, але упродовж останньої доби – ворог здійснив нові удари по енергооб’єктах», – йдеться у повідомленні.

На Одещині енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської ракетно-дронової атаки в ніч на неділю. Значну частину споживачів, які залишилися без електроенергії, вже вдалося заживити.

Водночас у регіоні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. В «Укренерго» пояснили, що це потрібно для уникнення перевантаження обладнання після масованої атаки.

Загалом споживання електроенергії в Україні знизилося. Станом на 9:30 понеділка воно було на 16,7% нижчим, ніж у попередній робочий день – п'ятницю, 7 серпня.

В «Укренерго» пояснили таку динаміку зниженням температури повітря та ясною погодою майже на всій території України, крім частини центральних областей. Завдяки цьому побутові сонячні електростанції працюють із високою ефективністю.

Енергетики рекомендують за можливості переносити активне споживання електроенергії на денний період – з 10:00 до 16:00. Саме у ці години промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

На Одещині водночас заклик до ощадливого споживання електроенергії залишається актуальним через стан обладнання після російських ударів.

Нагадаємо, що унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Опішнянській громаді Полтавської області знищені всі автозаправні станції. Також пошкоджено чотири приватні домоволодіння. 

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Теги: енергетика Укренерго росія

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