Війна на Донбасі: окупанти біля Мар'їнки стріляли із заборонених мінометів

У бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь

Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим «тиші». У тому числі двічі було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

У бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

Добою раніше окупанти дев'ять разів зірвали «тишу», було поранено військового.