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    Війна на Донбасі: окупанти біля Мар'їнки стріляли із заборонених мінометів

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    У бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів - Війна на Донбасі: окупанти біля Мар'їнки стріляли із заборонених мінометів
    У бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів
    фото з відкритих джерел

    На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь

    Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим «тиші». У тому числі двічі було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

    Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.

    Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    У районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.

    У напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

    У бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

    Добою раніше окупанти дев'ять разів зірвали «тишу», було поранено військового.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі війна обстріл військові озброєння
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    Війна на Донбасі: окупанти біля Мар'їнки стріляли із заборонених мінометів