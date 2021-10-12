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    Війна на Донбасі: окупанти дев'ять разів зірвали «тишу», поранено військового

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    Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Війна на Донбасі: окупанти дев'ять разів зірвали «тишу», поранено військового

    Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    фото: штаб Об'єднаних сил

    Стан пораненого українського військового задовільний

    Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська дев’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

    Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

    Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

    Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

    Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – йдеться у ранковому зведенні.

    До слова, Зеленський розповів про єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Війна на Донбасі: окупанти дев'ять разів зірвали «тишу», поранено військового