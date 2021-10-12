Війна на Донбасі: окупанти дев'ять разів зірвали «тишу», поранено військового
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь
Стан пораненого українського військового задовільний
Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська дев’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.
Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
«Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – йдеться у ранковому зведенні.
До слова, Зеленський розповів про єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі.