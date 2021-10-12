Війна на Донбасі: окупанти дев'ять разів зірвали «тишу», поранено військового

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Стан пораненого українського військового задовільний

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська дев’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – йдеться у ранковому зведенні.

До слова, Зеленський розповів про єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі.