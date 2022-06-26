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  4. Військові показали уламки ракет, збитих під Одесою (фото)
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    Події в Україні

    Військові показали уламки ракет, збитих під Одесою (фото)

    Уламки ракет &laquo;Онікс&raquo;&nbsp; - Військові показали уламки ракет, збитих під Одесою (фото)
    Уламки ракет «Онікс» 
    фото: Оперативний ЗСУ

    Дві ракети були знищені українською ППО на підльоті до Одеси

    У соцмережі з’явилися фото уламків від російських протикорабельних ракет «Онікс», які були збиті підрозділами протиповітряної оборони. Фото оприлюднено в Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

    Нагадаємо, під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу «Онікс», випустивши їх з берегового ракетного комплексу «Бастіон», з території тимчасово окупованого Криму. Але сили протиповітряної оборони напоготові, обидві ракети знищено на підльоті до Одеси.

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    Військові показали уламки ракет, збитих під Одесою (фото)
    Військові показали уламки ракет, збитих під Одесою (фото)
    Військові показали уламки ракет, збитих під Одесою (фото)

    Сьогодні в Одесі близько 16:08 пролунала повітряна тривога. Вже об 16:19 місцеві жителі повідомили про вибухи.

    Двома ракетами рашисти сьогодні вдарили по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

    Також сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові показали уламки ракет, збитих під Одесою (фото)