Ситуація на Харківщині: українці будують перешкоди та закидають техніку окупантів коктейлями Молотова
Пересічні українці допомагають воїнам, як можуть
Українські військові продовжують давати відсіч російським окупантам. Станом на вечір 24 лютого складна ситуація під Харковом, на Сумщині та частково – у Луганській області. Про це повідомив співробітник Міноборони Олексій Копитко.
«15,5 години. Важко в районі Харкова, дуже – у Сумській, частково – у Луганській областях. Наші скрізь твердо зустрічають. Армія, гвардія, прикордонники демонстрували справжній героїзм.
Але я весь день чекав на інші повідомлення. І вони прийшли із різних точок.
Вже полетіли до техніки окупантів коктейлі Молотова. Вже є перешкоди, які самі люди будують, щоби сповільнити. Вже по автотранспорті з особовим складом невідомо хто стріляє. Найближчими днями будуть дуже важкі. Але шансів у них поменшало», – написав Копитко.
Нагадаємо, наразі ведуться активні бойові дії фактично по всій лінії кордону Харківщини з РФ.
Як відомо, у зв‘язку із російським вторгненням на Харківщині запроваджується комендантська година із 22.00. до 06.00 годин. Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень особи.