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    Події в Україні

    Ситуація на Харківщині: українці будують перешкоди та закидають техніку окупантів коктейлями Молотова

    На Харківщині населення почало диверсійну боротьбу з окупантами - Ситуація на Харківщині: українці будують перешкоди та закидають техніку окупантів коктейлями Молотова
    На Харківщині населення почало диверсійну боротьбу з окупантами
    фото: DW

    Пересічні українці допомагають воїнам, як можуть

    Українські військові продовжують давати відсіч російським окупантам. Станом на вечір 24 лютого складна ситуація під Харковом, на Сумщині та частково – у Луганській області. Про це повідомив співробітник Міноборони Олексій Копитко.

    «15,5 години. Важко в районі Харкова, дуже – у Сумській, частково – у Луганській областях. Наші скрізь твердо зустрічають. Армія, гвардія, прикордонники демонстрували справжній героїзм.

    Але я весь день чекав на інші повідомлення. І вони прийшли із різних точок.

    Вже полетіли до техніки окупантів коктейлі Молотова. Вже є перешкоди, які самі люди будують, щоби сповільнити. Вже по автотранспорті з особовим складом невідомо хто стріляє. Найближчими днями будуть дуже важкі. Але шансів у них поменшало», – написав Копитко.

    Нагадаємо, наразі ведуться активні бойові дії фактично по всій лінії кордону Харківщини з РФ.

    Як відомо, у зв‘язку із російським вторгненням на Харківщині запроваджується комендантська година із 22.00. до 06.00 годин. Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень особи.

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    Теги: прикордонники Міноборони армія українці військові Харківщина
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    Ситуація на Харківщині: українці будують перешкоди та закидають техніку окупантів коктейлями Молотова