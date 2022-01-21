Військовий облік жінок: кількість професій скорочено, штрафів не буде

Визначено 14 спеціальностей та шість професій, представницям яких треба стати на облік

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зокрема, у новому наказі «Про затвердження переліку спеціальностей та /або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями» визначено 14 спеціальностей та шість професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.

Раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об‘єднували понад 200 спеціальностей.

«Логіка нового варіанту така: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі», – сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проєкті наказу закладено механізм перегляду цього переліку.

«Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку – можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА – це затребуваний фах, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Отож ми зробимо облік ритмічним і плановим. Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно – буде зроблено. Цей процес вже запущено», – наголосив міністр.

Також Олексій Резніков роз’яснив ситуацію щодо застосування штрафів до жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

«Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік, і до моменту ставання на облік вони не є такими», – відзначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Згодом Зеленський дав доручення скоротити список професій для військового обліку жінок.

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