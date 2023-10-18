Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти вдарили по Запоріжжю. Головне за 18 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти вдарили по Запоріжжю. Головне за 18 жовтня
фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден прибув в Ізраїль, де зустрівся з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу

Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю, парламент Грузії провалив імпічмент президентки Зурабішвілі. «Главком» зібрав у добірку новини 18 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Байдена до Ізраїлю

Президент США Джо Байден прибув в Ізраїль, де зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю.

Американський президент зазначив, що Сполучені Штати планують зберегти «повністю забезпеченою» ізраїльську систему ППО «Залізний купол».

Глава Білого дому розповів, що віддав розпорядження про виділення $100 млн на гуманітарну допомогу для людей у Секторі Гази. З його слів, ці кошти мають допомогти понад мільйону постраждалих від конфлікту.

Справу експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва передано до суду

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.

У межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

Парламент Грузії провалив імпічмент президентки Зурабішвілі

Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі. Для оголошення імпічменту необхідно було, щоб за це проголосували 100 зі 150 депутатів.

На засіданні 18 жовтня імпічмент підтримали 86 депутатів, один проголосував проти. Інші члени парламенту в голосуванні участі не взяли. Процедуру ініціювала владна партія «Грузинська мрія», яка має у парламенті 84 місця.

Росія готувала теракт у київському метро

Служба безпеки України заявила, що зібрала масштабну доказову базу на засекреченого російського спецслужбіста, який планував теракт у центрі Києва у 2014 році та організував вибух «банки з медом» на блокпосту ЗСУ поблизу Луганська у 2015 році.

За даними слідства, на початку антитерористичної операції на сході України він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп та їх подальшого використання проти України.

Окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю

18 жовтня 2022 у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу загинули п'ять осіб. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.

За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна Джозеф Байден Ізраїль окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні буде важче отримувати гроші від партнерів: Мінфін пояснив чому
Україні буде важче отримувати гроші від партнерів: Мінфін пояснив чому
15 жовтня, 12:05
Танки, БТР та бойовики: ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку біля Авдіївки (відео)
Танки, БТР та бойовики: ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку біля Авдіївки (відео)
12 жовтня, 18:16
Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа
Єгипет відмовляється відкрити коридори для евакуації з Сектора Гази – Reuters
12 жовтня, 12:55
Окупанти застосовують різне озброєння, щоб виснажити українську ППО
ЗСУ розповіли, чи може Росія виснажити українську ППО
10 жовтня, 11:57
Президент Польщі Анджей Дуда
Дуда пояснив, чому напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії
8 жовтня, 15:54
ХАМАС, давній партнер Москви, створює нову точку напруги у світі
Росія та Іран, під омофором Китаю, переходять у наступ
7 жовтня, 13:04
Окупанти вдарили по магазину на Харківщині: пів сотні загиблих (фото)
Окупанти вдарили по магазину на Харківщині: пів сотні загиблих (фото)
5 жовтня, 15:57
Окупантам Росія купуватиме протези та інвалідні візки
Кремль різко збільшить витрати бюджету на протези та візки
28 вересня, 11:26
Танки Abrams прибули на кілька місяців раніше, ніж планувалося
Перші танки Abrams вже прибули в Україну – NYT
25 вересня, 14:12

Події в Україні

Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти вдарили по Запоріжжю. Головне за 18 жовтня
Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти вдарили по Запоріжжю. Головне за 18 жовтня
У Миколаєві прогримів потужний вибух
У Миколаєві прогримів потужний вибух
У Харкові сталася масштабна пожежа у супермаркеті (фото)
У Харкові сталася масштабна пожежа у супермаркеті (фото)
Ворог штурмує Авдіївку: результати пекельних боїв
Ворог штурмує Авдіївку: результати пекельних боїв
Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Запоріжжю (відео)
Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Запоріжжю (відео)
Вибухи в Криму. Окупанти визнали атаку на флот РФ
Вибухи в Криму. Окупанти визнали атаку на флот РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
27K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
25K
Байден сплутав всі карти Китаю
14K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
14K
Україна та переговори. Маємо проблему
9789
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту