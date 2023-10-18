Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти вдарили по Запоріжжю. Головне за 18 жовтня

Президент США Джо Байден прибув в Ізраїль, де зустрівся з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу

Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю, парламент Грузії провалив імпічмент президентки Зурабішвілі. «Главком» зібрав у добірку новини 18 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Візит Байдена до Ізраїлю

Президент США Джо Байден прибув в Ізраїль, де зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю.

Американський президент зазначив, що Сполучені Штати планують зберегти «повністю забезпеченою» ізраїльську систему ППО «Залізний купол».

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Глава Білого дому розповів, що віддав розпорядження про виділення $100 млн на гуманітарну допомогу для людей у Секторі Гази. З його слів, ці кошти мають допомогти понад мільйону постраждалих від конфлікту.

Справу експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва передано до суду

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.

У межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

Парламент Грузії провалив імпічмент президентки Зурабішвілі

Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі. Для оголошення імпічменту необхідно було, щоб за це проголосували 100 зі 150 депутатів.

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На засіданні 18 жовтня імпічмент підтримали 86 депутатів, один проголосував проти. Інші члени парламенту в голосуванні участі не взяли. Процедуру ініціювала владна партія «Грузинська мрія», яка має у парламенті 84 місця.

Росія готувала теракт у київському метро

Служба безпеки України заявила, що зібрала масштабну доказову базу на засекреченого російського спецслужбіста, який планував теракт у центрі Києва у 2014 році та організував вибух «банки з медом» на блокпосту ЗСУ поблизу Луганська у 2015 році.

За даними слідства, на початку антитерористичної операції на сході України він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп та їх подальшого використання проти України.

Окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю

18 жовтня 2022 у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу загинули п'ять осіб. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.

За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає.