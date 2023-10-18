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Парламент Грузії провалив імпічмент президентки Зурабішвілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Парламент Грузії провалив імпічмент президентки Зурабішвілі
Імпічмент Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, один проголосував проти
фото з відкритих джерел

Для оголошення імпічменту Зурабішвілі необхідно було 100 депутатських голосів зі 150

Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє Перший канал Грузії. Для оголошення імпічменту необхідно було, щоб за це проголосували 100 зі 150 депутатів.

На засіданні 18 жовтня імпічмент підтримали 86 депутатів, один проголосував проти. Інші члени парламенту в голосуванні участі не взяли.

Процедуру ініціювала владна партія «Грузинська мрія», яка має у парламенті 84 місця.

Перед початком голосування перед депутатами виступив лідер парламентської фракції «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе, навівши аргументи на користь імпічменту. Потім слово мала сама Зурабішвілі, яка після виступу відмовилася відповідати на запитання депутатів.

Парламент Грузії вперше у своїй історії намагався оголосити імпічмент президенту. Процедура розпочалася після того, як дозвіл на неї дав Конституційний суд, який визнав, що Зурабішвілі порушила 52-ту статтю Конституції Грузії, коли здійснювала закордонні поїздки та зустрічалася з офіційними особами без згоди уряду.

Саломе Зурабішвілі обіймає посаду президентки Грузії з 16 грудня 2018 року. Вона неодноразово публічно критикувала рішення уряду.

Нагадаємо, Конституційний суд Грузії оголосив висновок за поданням про імпічмент президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Він ухвалив, що та порушила Конституцію країни.

Раніше лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення». 

До слова, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав оголосити імпічмент президентці Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Теги: імпічмент Грузія парламент Саломе Зурабішвілі

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