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Росіяни надвечір обстріляли Одещину. Є влучання і постраждалі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни надвечір обстріляли Одещину. Є влучання і постраждалі
Окупанти поцілили ракетою повітряного базування по дачному кооперативу
фото: Одеська мерія

Наразі відомо про трьох постраждалих

Сьогодні ввечері, 10 листопада, в Одеській області зафіксовано два «прильоти». Через російські обстріли постраждали три людини. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих», - повідомив він.

Так, в результаті обстрілу постраждали 96-річна жінка, яку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Її стан стабільний. Наразі медики надають всю необхідну допомогу.

Також отримали легкі поранення двоє літніх людей (72 та 73 років), їм надано допомогу на місці.

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Згодом Одеська мерія повідомила, що російські загарбники били по Одеському району з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря. Зокрема, вони поцілили ракетою повітряного базування по дачному кооперативу.

Крім того, росіяни влучили в припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим «Оніксом». Масштаби руйнувань уточнюються.

Як повідомлялося, надвечір в Одесі пролунали вибухи під час тривоги.

Триває 625-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: поранення Одещина обстріл війна

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