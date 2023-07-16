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Влада повідомила про «прильоти» в центрі Харкова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада повідомила про «прильоти» в центрі Харкова
Імовірно, ворог вдарив по Харкову з С-300
Фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Інформації про постраждалих наразі немає

Російські окупанти цієї ночі атакували Харків, ймовірно, ракетами комплексу С-300. У центрі міста зафіксовані влучання. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

«Попередньо, «прильоти» у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає», – заявив мер.

За його словами, щодо решти ракетних ударів дані встановлюються –  працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежують території.

«З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300», – підсумував Терехов.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, пізно ввечері 15 липня в Сумах пролунали звуки вибухів, коли в місті не було оголошено повітряну тривогу. 

Раніше, ввечері 15 липня, у Запоріжжі було чути звук вибуху під час повітряної тривоги.

Теги: Харків російська ракета вибух

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