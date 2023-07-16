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У Сумах пролунали вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Сумах пролунали вибухи
У Сумах пролунали два вибухи
фото: РБК (ілюстративне)

Повітряна тривога в Сумах у цей час не оголошувалася

Пізно ввечері 15 липня в Сумах пролунали звуки вибухів, коли в місті не було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомило «Суспільне» і Сумська обласна військова адміністрація.

«У Сумах пролунали два вибухи», – написало видання о 23:14.

Сумська ОВА підтвердила інформацію. Однак про причини та наслідки вибухів наразі невідомо.

«Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Всі служби працюють. Деталі  з'ясовуються!  Очікуйте на офіційну інформацію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 15 липня у південних, східних, центральних і низці північних областей оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих бомбардувальників. У цей час у Запоріжжі було чути звук вибуху.

До слова, завершилася 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби Росія завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними безпілотниками Shahed та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті успішної бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударні БпЛА. Крім того, ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Теги: Суми вибух

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