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    Події в Україні

    Влучили у приватний будинок: Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

    Окупанти влучили у приватний будинок Великомихайлівської громади - Влучили у приватний будинок: Окупанти обстріляли Дніпропетровщину
    Окупанти влучили у приватний будинок Великомихайлівської громади
    фото: Getty Images

    Масштаби руйнувань з’ясовують рятувальники

    Російські військові вдень неділі, 10 липня, обстріляли з РСЗВ Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОВА.

    В одному з сіл на подвір’ї приватного будинку загорівся сінник та трактор. Пожежу загасили.

    «Агресор ударив з РСЗВ по Великомихайлівській громаді. На подвір’ї приватного будинку сталася пожежа, яку вже загасили», – йдеться в повідомленні.

    Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

    Рятувальники просять жителів не переміщуватися по селу, доки не обстежать територію. Там можуть залишитися небезпечні касетні елементи.

    Нагадаємо, у тимчасово захопленому Херсоні сьогодні, 10 липня, пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО.

    За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

    До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Влучили у приватний будинок: Окупанти обстріляли Дніпропетровщину