Масований обстріл України: поліція повідомила про постраждалих

Сьогодні внаслідок ранкової ракетної атака постраждали більше десяти людей

У результаті ранкових масованих ударів по Україні, за попередніми даними, постраждали 13 людей. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«На даний момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані в результаті сьогоднішніх атак РФ. І ми, звичайно, разом із СБУ, з прокуратурою встановлюватимемо ті збитки і фіксуватимемо ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни», – заявив Клименко.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили збили вранці над Україною понад 40 ракет.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.