Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)

На автодорозі Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв не розминулися легковик ЗАЗ Sens та вантажівка MAN

На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, один із водіїв загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інцидент стався ввечері 18 грудня у передмісті Кривого Рогу.

На автодорозі Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв не розминулися легковик ЗАЗ Sens та вантажівка MAN. Зіткнення автомобілів спровокувала серйозну пожежу.

Рятувальники, які прибули на виклик очевидців ДТП, дістали із легкового авто обгоріле тіло водія.

Чи були у його автомобілі пасажири, наразі не повідомляється: полум’я знищило ЗАЗ Sens вщент.

У якому стані перебував водій вантажівки та хто став винуватцем смертельної ДТП, встановлюватиме поліція.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле, що вважається відносно смертельною дозою.