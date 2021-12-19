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    Події в Україні

    Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)

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    Криворізький район: вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі, загинула одна особа - Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)
    Криворізький район: вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі, загинула одна особа
    фото: ДСНС

    На автодорозі Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв не розминулися легковик ЗАЗ Sens та вантажівка MAN

    На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, один із водіїв загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Інцидент стався ввечері 18 грудня у передмісті Кривого Рогу.

    На автодорозі Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв не розминулися легковик ЗАЗ Sens та вантажівка MAN. Зіткнення автомобілів спровокувала серйозну пожежу.

    Рятувальники, які прибули на виклик очевидців ДТП, дістали із легкового авто обгоріле тіло водія.

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    Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)
    Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)
    Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)
    Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)
    Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)
    фото: ДСНС

    Чи були у його автомобілі пасажири, наразі не повідомляється: полум’я знищило ЗАЗ Sens вщент.

    У якому стані перебував водій вантажівки та хто став винуватцем смертельної ДТП, встановлюватиме поліція.

    Нагадаємо, раніше у Чернівцях зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле, що вважається відносно смертельною дозою.

    Теги: ДТП Дніпро ЗАЗ Кривий Ріг вантажівки водій MAN
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    Водій згорів у салоні: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП (фото)