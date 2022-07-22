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    Події в Україні

    Ворог мінує річку на Херсонщині, – «Південь»

    Рашисти замінували низку доріг на Херсонщині та берег річки Інгулець - Ворог мінує річку на Херсонщині, – «Південь»
    Рашисти замінували низку доріг на Херсонщині та берег річки Інгулець
    фото ілюстративне

    Щодня через встановлені міни гине худоба

    У тимчасово окупованій Херсонській області російські військові мінують Інгулець і ведуть бойові дії у трьох районах – Бериславському, Каховському та Херсонському. У самому Херсоні загарбники посилили патрулювання вулиць. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    «На Херсонщині бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити місцеві жителі.

    «Протягом тижня окупанти здійснюють перевірку приватних гаражів у Херсоні: шукають зброю. На вулицях обласного центру – блокпости, посилене патрулювання», – додали в командуванні.

    Раніше повідомлялося, що Росія може вдарити по Україні одночасно 16 ракетами «Калібр». Загалом у Чорному морі зафіксовано два носії таких ракет.

    До слова, триває 149-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали рашистів на раніше зайняті позиції.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна річка окупація #stoprussia
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    Ворог мінує річку на Херсонщині, – «Південь»