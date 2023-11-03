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Ворог може посилити тиск на одному з напрямків фронту – розвідка Естонії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог може посилити тиск на одному з напрямків фронту – розвідка Естонії
фото ілюстративне

Окупаційні війська РФ ціною великих втрат домоглися деяких успіхів у районі Авдіївки

Найближчим часом війська країни-агресорки можуть посилити тиск на лінії Куп'янськ-Лиман. Крім того, ворог буде підтримувати інтенсивність бойових дій з метою захоплення Авдіївки. Про це повідомила розвідка Естонії, передає ERR.

Зокрема, естонські розвідники припускають, що російські війська посилять тиск в районі Куп'янська, оскільки намагаються домогтися результату, що можна було б продемонструвати як значний успіх.

Розвідка Естонії наголошує, що в такий спосіб Москва змогла б знайти виправдання продовженню агресії та необхідності повного захоплення Луганської та Донецької областей для забезпечення сухопутного коридору до Криму. Окрім того, російські війська намагаються скувати ЗСУ, щоб знизити їхній тиск на інших ділянках фронту.

Водночас зазначається, що окупаційні війська РФ ціною великих втрат домоглися деяких успіхів у районі Авдіївки, чому сприяла відносно суха погода, але ЗСУ чинили організований опір на ешелонованій лінії оборони. Розвідки запевняють, що здебільшого українська армія утримувала позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінним полям, завдяки цьому збиток ЗС РФ у техніці можна порівняти з втратами попередніх тижнів. 

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Теги: ЗСУ окупанти війна

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