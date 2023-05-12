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Ворог намагається розосередитися на півдні: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог намагається розосередитися на півдні: названо причину
Росіяни намагаються якомога швидше залишити Крим
фото ілюстративне

У Криму спостерігається паніка серед окупантів та росіян

На південному напрямку ворог намагається максимально розосередитися, щоб бути готовим до стримування Сил оборони України. Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вони намагаються створити багатошарову оборону, аби уникнути ураження», – зазначає вона. 

Крім того, у Криму спостерігається паніка серед окупантів та росіян, які незаконно переїхали на півострів. Вони намагаються якомога швидше його залишити.

«Ретельно до цього готуються. Транспортні напрямки перевантажені. Операції з нерухомістю максимально знервовані та прискорені. Це зі свого боку призводить до того, що ця нерухомість втрачає в ціні. Ми попереджали, що сезон буде, але зовсім не той, який вони замовляли», – додала вона.

Нагадаємо, триває 443-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.

Теги: Крим війна ЗСУ окупанти

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