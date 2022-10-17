Атака на Вінниччину: куди влучили ворожі дрони

Росіяни продовжують бити по обֹ’єктах енергетики та цивільній інфраструктурі

Під час повітряної тривоги на Вінниччині прогриміли вибухи. Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколовий

«На Вінниччині – приліт по об’єкту критичної інфраструктури. Ворог продовжує бити по обֹ’єктах енергетики та цивільній інфраструктурі. За інформацією МВС, сьогодні ворог атакував Україну 42 дронами, 36 з яких були збиті», – зазначив Соколовий.

Як повідомлялося, у Вінницькій області під час повітряної тривоги сьогодні, 17 жовтня, сталися вибухи.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.