Росія збільшила виробництво ракет, але не може їх накопичити – розвідка

Росіяни намагаються покрити витрати озброєння, яке застосовується у війні з Україною

Зараз оборонно-промисловий комплекс Росії дозволяє їй виготовляти більше ракет, ніж до повномасштабного вторгнення. Проте накопичувати таке озброєння агресор не може через постійні повітряні удари. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Виробництво озброєння в Росії залежить від номенклатури, і щодо безпілотників фіксуються просування. Також збільшилось ракетне виробництво.

«Так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще вкрай недостатньо для поповнення їхніх витрат унаслідок масованих ракетних ударів проти України», – розповів Юсов.

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За його словами, робота російського ОПК нині йде на покриття витрат типів та видів озброєнь, які застосовуються у війні з Україною.

Наразі не можна казати про накопичення та відновлення озброєння у РФ того рівня, який був до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у росіян виникли проблеми з виробництвом крилатих ракет. Зокрема, один з російських заводів не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.

Раніше повітряні сили повідомляли, що Росія має вдосталь дронів-камікадзе, якими регулярно атакує Україну. Крім того, окупанти накопичують ракети різних типів для нових обстрілів нашої території.