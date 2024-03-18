Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ворог атакував Київщину дронами, працювала ППО: деталі ворожої атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог атакував Київщину дронами, працювала ППО: деталі ворожої атаки
Тривога в області тривала понад дві години
фото з відкритих джерел

Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки

Ввечері 17 березня ввечері російські загарбники атакувала дронами Київську область. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Про це повідомив Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Тривога тривала понад дві години. Постраждалих внаслідок атаки немає. Спрацювали сили ППО. 

За словами Кравченка, вчора ввечері ворог в черговий раз атакував область дронами-камікадзе. «Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу», – повідомив Кравченко.
За його словами, оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, у  ніч на 18 березня російські загарбники вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу Shahed. У результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня сили ППО збили два шахеди у Криворізькому районі. Уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: пожежа Київщина системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині працюють сили ППО
На Одещині працюють сили ППО
Вчора, 00:20
У Рязані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
«Бавовна» в Росії, перемога Байдена на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
13 березня, 07:11
Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по району зосередження особового складу та артилерійському засобу РФ
Сили оборони уразили дві системи ППО окупантів
12 березня, 20:04
Режисер Мстислав Чернов та кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат отримали «Оскар»
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
11 березня, 06:58
Для ліквідації пожежі було залучено снігоболотохід Богун
У Києві ліквідовано масштабну пожежу на Осокорках
6 березня, 00:50
Після опівночі загарбники вдарили ракетою по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про наслідки
3 березня, 07:51
Наразі подружжя за клопотанням прокуратури перебуває під вартою
Розбещення та гвалтування неповнолітніх доньок. На Київщині подружжя піде під суд
26 лютого, 20:47
На Донеччині пошкоджено 23 житлових будинків, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС
Одеса і Дніпро оговтуються від атаки, влучання у припортову інфраструктуру Херсона: ситуація в регіонах
23 лютого, 09:43
Унаслідок обстрілу сталася пожежа
Загинула мати та двоє синів: наслідки обстрілу Конотопського району
20 лютого, 13:58

Новини

Ворог атакував Київщину дронами, працювала ППО: деталі ворожої атаки
Ворог атакував Київщину дронами, працювала ППО: деталі ворожої атаки
У Києві відзавтра буде обмежено рух авто в одному з районів
У Києві відзавтра буде обмежено рух авто в одному з районів
У столиці рекордно піднявся рівень води у Дніпрі (відео)
У столиці рекордно піднявся рівень води у Дніпрі (відео)
У Києві продавець вуличної їжі шпигував за будівлями Служби безпеки та ЗСУ: як його покарали
У Києві продавець вуличної їжі шпигував за будівлями Служби безпеки та ЗСУ: як його покарали
Укргідрометцентр повідомив про небезпеку на Київщині
Укргідрометцентр повідомив про небезпеку на Київщині
Газова атака у столичному автобусі: чоловік застосував балончик і втік з місця події
Газова атака у столичному автобусі: чоловік застосував балончик і втік з місця події

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
12K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
9929
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
9839
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
6870
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua