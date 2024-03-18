Ворог атакував Київщину дронами, працювала ППО: деталі ворожої атаки

Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки

Ввечері 17 березня ввечері російські загарбники атакувала дронами Київську область. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Про це повідомив Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Тривога тривала понад дві години. Постраждалих внаслідок атаки немає. Спрацювали сили ППО.

За словами Кравченка, вчора ввечері ворог в черговий раз атакував область дронами-камікадзе. «Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу», – повідомив Кравченко.

За його словами, оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.

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Як повідомлялося, у ніч на 18 березня російські загарбники вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу Shahed. У результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня сили ППО збили два шахеди у Криворізькому районі. Уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.