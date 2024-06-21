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Удар по Запорізькій області: рятувальники показали наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар по Запорізькій області: рятувальники показали наслідки (фото)
Надзвичайники загасили пожежу, що виникла внаслідок обстрілу
фото: пресслужба ДСНС

Ворог завдав ударів по одному із населених пунктів Пологівського району

Унаслідок удару російських окупантів фугасними авіабомбами по одному із населених пунктів Пологівського району Запорізької області, який забрав життя людини, зруйновано два житлових будинки. Наслідки ворожої атаки показала ДСНС України у Telegram. 

Як зазначається, сьогодні російські загарбники завдали ударів по одному із населених пунктів Пологівського району. Зруйновано два житлових будинки, сталося загорання.

Удар по Запорізькій області: рятувальники показали наслідки (фото) фото 1

Рятувальники  дістали двох постраждалих – 58-річну жінку та 32-річного чоловіка, їх передали медикам. З-під завалів деблоковано тіло 32-річного чоловіка.

Удар по Запорізькій області: рятувальники показали наслідки (фото) фото 2

Одночасно з пошуково-рятувальними роботами, надзвичайники загасили пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

 Аварійно-пошукові роботи вже закінчилися.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві – зазнали поранень. 

Теги: Запоріжжя обстріл

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