Атака на Одещину: окупанти частково знеструмили область

Білгород-Дністровський відновлюється після нічної атаки БпЛА: у місті частково відсутні світло та вода

Внаслідок російської атаки безпілотників на Одещині частково відсутнє водо- та електропостачання у Білгород-Дністровську. За даними міськради, окупанти поцілили у об’єкти критичної інфраструктури громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білгород-Дністровську міську раду.

Наразі комунальні підприємства міста спільно зі спеціалістами компанії «ДТЕК» активно проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

«Орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання – 12:30», – зазначили у міськраді.

Як відомо, в Одесі під час масованої російської атаки в ніч проти 11 жовтня ворожий ударний дрон влетів у житлову квартиру на Французькому бульварі.

На опублікованих кадрах видно розбите вікно, крізь яке влетів російський дрон. Шматки скла лежать на долівці.

😨 В Одесі шматок «шахеда» влетів просто у квартиру під час нічної атаки РФ і не розірвався

Ворожий «Шахед» не вибухнув, тому обійшлося без значних руйнувань.

Над знешкодженням бойової частини ударного дрона працювали вибухотехніки.

До слова, вчора уночі Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок влучань спалахнули: енергетична інфраструктура та триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу.