Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: росіяни оприлюднили точну кількість жертв

Мінооборони РФ досі офіційної заяви щодо втрат особового складу на кораблі не повідомляло

Внаслідок удару по російському кораблю загинули 74 окупанти

Внаслідок атаки ЗСУ російського десантного корабля «Новочеркаськ» у порту Феодосії загинули 74 особи, ще 27 отримали поранення. Про це повідомляє портал «Новини Севастополя» із посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту.

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Варто додати, що офіційно Мінооборони Росії про втрати на кораблі не повідомляло.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

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Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

До слова, після знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях.

У мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.