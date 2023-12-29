Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: росіяни оприлюднили точну кількість жертв

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: росіяни оприлюднили точну кількість жертв
Мінооборони РФ досі офіційної заяви щодо втрат особового складу на кораблі не повідомляло
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару по російському кораблю загинули 74 окупанти

Внаслідок атаки ЗСУ російського десантного корабля «Новочеркаськ» у порту Феодосії загинули 74 особи, ще 27 отримали поранення. Про це повідомляє портал «Новини Севастополя» із посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту.

Варто додати, що офіційно Мінооборони Росії про втрати на кораблі не повідомляло.

Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: росіяни оприлюднили точну кількість жертв фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

До слова, після знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях.

У мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.

Читайте також: 

Теги: корабель росіяни Крим війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У нас зараз позиція може бути просто «норою», де намагаються вижити 2-3 бійці
Ще одна проблематика сучасної війни. Загальнолюдська
22 грудня, 11:16
Замість двигуна внутрішнього згоряння, іранці поставили на «шахед» турбореактивний двигун
Реактивні «Шахеди». Чи дійсно вони такі небезпечні
11 грудня, 19:02
Україна $45 млрд заплановала на військо
Скільки грошей піде на війну? Порівняймо бюджети
5 грудня, 11:30
95% людей проголосували на референдумі за включення двох третин Гайани до складу Венесуели. Мадуро (на фото праворуч) закликав іти звільняти
Референдум у Венесуелі відбувся. Чи буде війна і до чого тут Росія?
4 грудня, 21:14
За минулу добу відбулося понад 50 боїв
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:21
Росія ракетою атакувала Криворізький район
Росія ракетою атакувала Криворізький район
4 грудня, 20:18
Вибори президента країни-агресорки призначили на 17 березня 2024 року
Голова Меджлісу Чубаров звернувся до мешканців Криму з проханням
25 грудня, 11:14
У ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Що об'єднує вибух корабля у Феодосії та картину Айвазовського: соцмережі помітили деталь
26 грудня, 14:27
Українським військовим буде складніше, оскільки ворог робитиме усе можливе, аби стримати ЗСУ
Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський
27 грудня, 12:05

Соціум

Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: росіяни оприлюднили точну кількість жертв
Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: росіяни оприлюднили точну кількість жертв
Стали відомі прізвища росіян, відповідальних за сьогоднішню атаку по Україні
Стали відомі прізвища росіян, відповідальних за сьогоднішню атаку по Україні
Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка
Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
Під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт
Під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт
Колаборант Царьов вигадав пояснення, чому Путін влаштував масовану атаку по Україні
Колаборант Царьов вигадав пояснення, чому Путін влаштував масовану атаку по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
44K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
29K
Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України
22K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
21K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
19K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок

Новини

Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Сьогодні, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua