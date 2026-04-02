Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені

На цей час відомо про двох постраждалих

Російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах

«Разом із Національною поліцією проводимо поквартирний обхід, щоб оперативно виявити всіх, хто потребує допомоги. Відомо про двох постраждалих: 61-річна і 52-річна жінки зазнали вибухових травм, їм надається вся необхідна медична допомога», – каже він.

За словами Синєгубова, ворожа атака триває. У повітряному просторі над Харковом і далі фіксуються ворожі безпілотники.

Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа

Як відомо, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по девʼятому поверху багатоповерхівки. У будинку вибиті вікна.

До слова, в Україні триває 1499-й день війни.