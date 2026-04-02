Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені

Ростислав Вонс
фото: Харківська ОВА

На цей час відомо про двох постраждалих

Російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені фото 1
Унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах
«Разом із Національною поліцією проводимо поквартирний обхід, щоб оперативно виявити всіх, хто потребує допомоги. Відомо про двох постраждалих: 61-річна і 52-річна жінки зазнали вибухових травм, їм надається вся необхідна медична допомога», – каже він.

За словами Синєгубова, ворожа атака триває. У повітряному просторі над Харковом і далі фіксуються ворожі безпілотники.

Як відомо, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по девʼятому поверху багатоповерхівки. У будинку вибиті вікна.

До слова, в Україні триває 1499-й день війни.

