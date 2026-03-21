Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США

Світова енергетична стабільність опинилася під загрозою через нову стратегію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише «Главком».

За словами американського лідера, відповідальність за охорону цього стратегічного маршруту, через який проходить близько 20% світової нафти, мають взяти на себе країни, чия економіка безпосередньо залежить від цих поставок.

«Ормузьку протоку доведеться охороняти і контролювати, за необхідності, іншим країнам, які нею користуються – Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузької протоки, але це не буде необхідним, коли загроза з боку Ірану буде ліквідована», – написав Трамп.

Він наголосив, що для цих країн охорона і контроль протоки буде «легкою військовою операцією».

Американський лідер також повідомив, що Сполучені Штати «вже дуже близькі» до досягнення своїх цілей і розглядають можливість згортання масштабних військових операцій на Близькому Сході проти терористичного режиму Ірану.

Як зазначає Трамп, серед цілей Вашингтона - повне знищення іранського ракетного потенціалу, пускових установок та «всього іншого, що з ними пов’язано»; знищення оборонно-промислової бази Ірану; ліквідація іранських військово-морських та військово-повітряних сил, включно із зенітним озброєнням.

Сполучені Штати прагнуть ніколи не дозволяти Ірану наближатися до ядерного потенціалу і «завжди перебувати у стані, коли США можуть швидко і потужно реагувати на таку ситуацію у разі її виникнення», а також забезпечувати захист на найвищому рівні своїх союзників на Близькому Сході, зокрема Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Кувейту та інших країн.

