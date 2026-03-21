Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США
Трамп: Ормузьку протоку доведеться охороняти і контролювати
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Американський лідер також повідомив, що Сполучені Штати «вже дуже близькі» до досягнення своїх цілей

Світова енергетична стабільність опинилася під загрозою через нову стратегію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише «Главком».

За словами американського лідера, відповідальність за охорону цього стратегічного маршруту, через який проходить близько 20% світової нафти, мають взяти на себе країни, чия економіка безпосередньо залежить від цих поставок.

«Ормузьку протоку доведеться охороняти і контролювати, за необхідності, іншим країнам, які нею користуються – Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузької протоки, але це не буде необхідним, коли загроза з боку Ірану буде ліквідована», – написав Трамп.

Він наголосив, що для цих країн охорона і контроль протоки буде «легкою військовою операцією».

Американський лідер також повідомив, що Сполучені Штати «вже дуже близькі» до досягнення своїх цілей і розглядають можливість згортання масштабних військових операцій на Близькому Сході проти терористичного режиму Ірану.

Як зазначає Трамп, серед цілей Вашингтона - повне знищення іранського ракетного потенціалу, пускових установок та «всього іншого, що з ними пов’язано»; знищення оборонно-промислової бази Ірану; ліквідація іранських військово-морських та військово-повітряних сил, включно із зенітним озброєнням.

Сполучені Штати прагнуть ніколи не дозволяти Ірану наближатися до ядерного потенціалу і «завжди перебувати у стані, коли США можуть швидко і потужно реагувати на таку ситуацію у разі її виникнення», а також забезпечувати захист на найвищому рівні своїх союзників на Близькому Сході, зокрема Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Кувейту та інших країн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.

Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США
Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США
Ірак оголошує форс-мажор на нафтових родовищах через війну в Перській затоці
Ірак оголошує форс-мажор на нафтових родовищах через війну в Перській затоці
Швейцарія збільшує витрати на ППО: уряд запросив мільярди на оборону
Швейцарія збільшує витрати на ППО: уряд запросив мільярди на оборону
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами
Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами

