На Запоріжжі окупанти посварилися з командуванням із несподіваної причини

Росіяни скаржаться на своїх керівників українцям

Українська розвідка повідомляє про те, що між командирами та військовими російської армії в окупованій Федорівці на Запоріжжі виник конфлікт. Все через небажання брати участь у наступі.

Мало того російські солдати ще й скаржаться місцевим на своє командування. Про це свідчить інформація, надана Запорізькою обласною державною адміністрацією, яка посилається на розвідку.

«Росіяни скаржаться місцевим, що їхнє командування обманом змусило їх підписати контракти на участь у війні в Україні, а також переконало, що їх тут будуть зустрічати як визволителів», – йдеться у повідомленні.

Зрештою, побачивши реальну картину на власні очі, багато росіян відмовилось від служби, що призвело до конфлікту.

Як повідомляє розвідка, частину військовослужбовців після проведених допитів ФСБ повезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, увечері 29 квітня стало відомо, що у Запоріжжі лунають вибухи.

Також на Запоріжжі тривають бої: де найгарячіше.

Раніше окупанти обстріляли Василівку і звинуватили ЗСУ.

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