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Воздвиження Хреста Господнього 2023: нова дата святкування й головні прикмети

Діана Гасюк
glavcom.ua
Воздвиження Хреста Господнього 2023: нова дата святкування й головні прикмети
У народі це свято також відоме як «Здвиження»
фото з відкритих джерел

Наші предки вважали, що цього дня починається перехід від осені до зими

Свято Воздвиження Хреста Господнього українці східного обряду відзначатимуть 14 вересня, відповідно до нового церковного календаря. Раніше, до переходу на новий календар, українці святкували цю подію 27 вересня.

У народі це свято також відоме як «Здвиження». Наші предки вважали, що цього дня починається перехід від осені до зими. Існували навіть певні переконання, такі як «Земля на Здвиження наближається до зими». Цей день був пов'язаний з різними прикметами, включаючи віру в те, що саме на Воздвиження Хреста птахи відлітають зі своїх рідних місць і відправляються на зимівлю.

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього 2023: нова дата святкування й головні прикмети фото 1

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього бере початок у IV столітті., під час правління імператора Костянтина Великого та його матері, рівноапостольної Олени. В той період  Християнство було оголошене імператором як державна релігія, а його мати, цариця Єлена, вирушила на пошуки Хреста, на якому був розп'ятий Ісус. У 326 році вона відкрила Хрест у печері поблизу Єрусалима.

Хрест виявила мати імператора Костянтина Великого Гелена, коли приїхала в Палестину. При розкопках знайшли печеру Гробу Господнього, а біля неї – три хрести. Коло одного з них, згідно з легендами, зцілилася від хвороб одна жінка, а померлий чоловік воскрес після дотику до хреста. Після цього і був визначений той самий Хрест, на якому розіп'яли Спасителя.

У відповідь на це відкриття християни відправилися на це місце, а єрусалимський патріарх Макарій разом з іншими високопоставленими особами побудували святиню, щоб всі віряни могли прийти і подивитися на цей святий об'єкт. Так саме походить ім'я свята – Воздвиження Хреста.

Після цього цариця Олена поділила Хрест на дві частини: одну залишила у Єрусалимі, а іншу, з двома цвяхами, відправила своєму синові – імператорові. Під час своєї подорожі назад цариця зупинялася в кожному місці, де перебував Христос, і таким чином засновувала понад 80 церков.

Хрест Господній продовжували ділити, проте в 1187 році частина, що зберігалася в Єрусалимі, була втрачена після поразки хрестоносців від мусульман. За легендою, Хрест був закопаний, щоб його врятувати, але досі не був знайдений. Щодо частини Хреста, що залишилася в Константинополі, її викрали хрестоносці у 1204 році. В наш час фрагменти цієї частини знаходяться в різних храмах по всій Європі.

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Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього

  • Прийшло різке похолодання – чекайте на ранню весну;
  • вранці заморозки – зима прийде рано, погода тепла і ясна – не варто ще чекати на холоди;
  • дме північний вітер – наступне літо буде спекотним, а ось західний – до поганої погоди;
  • вже не видно перелітних птахів – взимку будуть тріскучі морози;
  • журавлі тільки почали летіти на південь, не поспішаючи, і сильно кричать – осінь буде теплою.

Заборони на Воздвиження

  • В цей день прийнято дотримуватися суворого посту, оскільки він нагадує про страждання і смерть Христа: не можна їсти м’ясо, яйця і молочні продукти. 
  • На свято Воздвиження Хреста Господнього намагалися не розпочинати жодних важливих справ: за повір'ям, все розпочате буде марним і безуспішним.
  • Також боялися вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що цього дня можна потрапити не туди, куди планував.
  • На Воздвиження заборонялося гуляти на природі, йти до лісу або до водойм. Казали, що змії в цей час особливо активні, оскільки готуються до зими і збираються великими групами.
Теги: церква свята смерть релігія православна церква хрест

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