Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлю
фото: ДСНС

Через російську атаку постраждали троє людей

Російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Через ворожий обстріл понівечені адмінбудівля і багатоповерхівка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через ворожий удар постраждали троє людей. Виникли пожежі в адмінбудівлях на загальній площі 460 кв.м. Рятувальники локалізували пожежу. Роботи тривають.

Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла фото 1
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла фото 2
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла фото 3
Наслідки влучань по Дніпру
Наслідки влучань по Дніпру
фото: ДСНС

Крім того, за словами надзвичайників, росіяни атакували Нікопольщину. Під ударом опинилися Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка, загинула одна людина.

Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала.

Також під удар росіян потрапила промислова зона Сум, а також портова інфраструктура Одещини. У результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2026 року
Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Втрати ворога станом на 15 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка
Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка

