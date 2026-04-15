Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Через російську атаку постраждали троє людей

Російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Через ворожий обстріл понівечені адмінбудівля і багатоповерхівка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через ворожий удар постраждали троє людей. Виникли пожежі в адмінбудівлях на загальній площі 460 кв.м. Рятувальники локалізували пожежу. Роботи тривають.

Наслідки влучань по Дніпру фото: ДСНС

Крім того, за словами надзвичайників, росіяни атакували Нікопольщину. Під ударом опинилися Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка, загинула одна людина.

Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала.

Також під удар росіян потрапила промислова зона Сум, а також портова інфраструктура Одещини. У результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.