«Всіх положили, генерали обіс*ались». Окупант розповів про ситуацію в армії РФ (аудіо)
«Никто не хочет идти умирать»
Військовослужбовець РФ розповідає дружині, що особового складу майже не залишилось, натомість генерали вимагають повертати втрачені території. Про це йдеться в перехопленій розмові, яку оприлюднило головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Нас примушують все назад відвойовувати. А як ти відвоюєш? Народу нема. Всіх положили, генерали обіс*ались, а Путін вимагає повертати назад (території – ред.). А як, якщо немає особового складу? Відмовників знаєш скільки? Ніхто не хоче йти вмирати», – скаржиться рашист.
Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 тис. 510 рашистів.
Триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.
Коментарі — 0