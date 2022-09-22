«Всіх положили, генерали обіс*ались». Окупант розповів про ситуацію в армії РФ (аудіо) 

Вороги знають, що ситуація на війні далеко не за планом

«Никто не хочет идти умирать»

Військовослужбовець РФ розповідає дружині, що особового складу майже не залишилось, натомість генерали вимагають повертати втрачені території. Про це йдеться в перехопленій розмові, яку оприлюднило головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Нас примушують все назад відвойовувати. А як ти відвоюєш? Народу нема. Всіх положили, генерали обіс*ались, а Путін вимагає повертати назад (території – ред.). А як, якщо немає особового складу? Відмовників знаєш скільки? Ніхто не хоче йти вмирати», – скаржиться рашист.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 тис. 510 рашистів.

Триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.