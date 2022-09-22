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«Всіх положили, генерали обіс*ались». Окупант розповів про ситуацію в армії РФ (аудіо) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Всіх положили, генерали обіс*ались». Окупант розповів про ситуацію в армії РФ (аудіо) 
Вороги знають, що ситуація на війні далеко не за планом
фото з відкритих джерел

«Никто не хочет идти умирать» 

Військовослужбовець РФ розповідає дружині, що особового складу майже не залишилось, натомість генерали вимагають повертати втрачені території. Про це йдеться в перехопленій розмові, яку оприлюднило головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Нас примушують все назад відвойовувати. А як ти відвоюєш? Народу нема. Всіх положили, генерали обіс*ались, а Путін вимагає повертати назад (території – ред.). А як, якщо немає особового складу? Відмовників знаєш скільки? Ніхто не хоче йти вмирати», – скаржиться рашист.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 тис. 510 рашистів.

Триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

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Теги: рашист путін

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