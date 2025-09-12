Головна Країна Кримінал
Поліція: Вартість «послуги» із незаконного перетину кордону зросла в кілька разів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Поліція: Вартість «послуги» із незаконного перетину кордону зросла в кілька разів
«Послуга» з незаконного перетину кордону кожного року дорожчає
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

За словами заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань, запитів на незаконний перетин кордону побільшало

Вартість незаконного виїзду з України поза офіційними пунктами пропуску нині варіюється від $10 до $20 тис. з людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Дениса Лисенка в інтерв’ю «Цензор.Нет».

За словами правоохоронця, запитів на незаконний перетин кордону побільшало, тож ця «послуга» з кожним роком дорожчає. «У ціну закладають ризик бути затриманим. Якщо у 2022 році йшлося про ціни до $3 тис. за одну людину, яку переведуть чи перевезуть незаконно через кордон, то у 2023-2024 роках ми побачили динаміку зростання ціни. І на даний час вона варіюється від $10 до $20 тис. за одну людину», – розповів він.

За словами посадовця, Департамент стратегічних розслідувань працює, зокрема, за двома напрямками: незаконний перетин кордону особами мобілізаційного віку поза офіційними пунктами пропуску та операція під умовною назвою «Опікун», яку правоохоронці проводять спільно з підрозділами внутрішньої безпеки ЗСУ.

«Ідеться про схему, коли чоловіки мобілізаційного віку та військовослужбовці надають до військових частин і ТЦК документи про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами, і в такий спосіб отримують відстрочку. Тож перевіряємо законність наданих чоловіками документів», – каже він.

Лисенко уточнив, що приблизно 10-15% від загальної кількості документів є фіктивними: «Хворі» чоловіки чи їхні рідні не зверталися до медичних закладів, лікування та обстеження не проходили, або за номером наданої медичної документації допомогу дійсно отримували, але зовсім інші люди».

Як повідомлялося, у Києві затримано чоловіка, який за 13,5 тис. євро обіцяв допомогти ухилянту нелегально виїхати до Румунії. Організатор схеми запевняв, що має домовленості з прикордонниками, які за певну суму посприяють незаконному перетину кордону.

До слова, прокурори повідомили про підозру юристу приватної компанії, який допомагав чоловіку, що перебував у розшуку ТЦК та СП, виїхати за кордон. За послугу «під ключ» він вимагав 34 тис. євро, обіцяючи виготовити фіктивні документи та зняти з розшуку.

