Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування у Державному університеті «Київський авіаційний інститут». Посадовці навчального закладу упродовж 2021-2024 років працевлаштували 89 громадян, які фактично не виконували жодних обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

До оборудки було причетне керівництво служби охорони університету. Вони підбирали «персонал», оформлювали документи на їхнє працевлаштування та табелювали робочий час. Гроші надходили на банківські картки, якими розпоряджалися учасники схеми. Надалі кошти обготівковувались та розподілялися між ними.

Поліцейські провели обшуки у Києві за місцями проживання трьох фігурантів, у ході яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що містять доказову інформацію. Усім трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Правоохоронці також скерували до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фігуранти на момент подачі заяви про вчинення злочину вже були звільнені з посад і нині не мають жодного відношення до університету.

За даними блогера та волонтера Ігоря Лаченкова, йдеться про ексректора НАУ, кума держзрадника Дмитра Табачника, ексрегіонала Максима Луцького.

До слова, 13 жовтня 2023 року уряд підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету, ректор якого, ексрегіонал Максим Луцький вирішив на другому році повномасштабної війни раптом піти служити в ЗСУ. Відповідне рішення кум держзрадника Дмитра Табачника раптом озвучив його посеред навчального року.

Раніше депутатка Київради Ксенія Семенова зазначила, що приводом для реорганізації Національного авіаційного університету послужив той факт, що виш погруз у корупційних скандалах пов’язаних із його ректором ексрегіоналом Максимом Луцьким, який, до речі, аби зберегти посаду, записався в ЗСУ.