Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування
Фігуранти на момент подачі заяви про вчинення злочину вже були звільнені з посад
фото: Національна поліція України

Усім трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру

Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування у Державному університеті «Київський авіаційний інститут». Посадовці навчального закладу упродовж 2021-2024 років працевлаштували 89 громадян, які фактично не виконували жодних обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

До оборудки було причетне керівництво служби охорони університету. Вони підбирали «персонал», оформлювали документи на їхнє працевлаштування та табелювали робочий час. Гроші надходили на банківські картки, якими розпоряджалися учасники схеми. Надалі кошти обготівковувались та розподілялися між ними.

Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування фото 1

Поліцейські провели обшуки у Києві за місцями проживання трьох фігурантів, у ході яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що містять доказову інформацію. Усім трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Правоохоронці також скерували до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування фото 2

Фігуранти на момент подачі заяви про вчинення злочину вже були звільнені з посад і нині не мають жодного відношення до університету.

За даними блогера та волонтера Ігоря Лаченкова, йдеться про ексректора НАУ, кума держзрадника Дмитра Табачника, ексрегіонала Максима Луцького.

До слова, 13 жовтня 2023 року уряд підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету, ректор якого, ексрегіонал Максим Луцький вирішив на другому році повномасштабної війни раптом піти служити в ЗСУ. Відповідне рішення кум держзрадника Дмитра Табачника раптом озвучив його посеред навчального року.

Раніше депутатка Київради Ксенія Семенова зазначила, що приводом для реорганізації Національного авіаційного університету послужив той факт, що виш погруз у корупційних скандалах пов’язаних із його ректором ексрегіоналом Максимом Луцьким, який, до речі, аби зберегти посаду, записався в ЗСУ.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України Максим Луцький підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тетяна Крупа перебуває під вартою 10 місяців поспіль
Польські правоохоронці оголосили підозру Крупі
28 серпня, 13:16
Столиця знову постраждала від російського удару
Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Київ (відео)
28 серпня, 19:58
За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн грн
Закупівля реагентів для питної води. Нацполіція викрила схему розкрадання у «Київводоканалі»
1 вересня, 13:04
Приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у родини високопосадовця СБУ
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
2 вересня, 18:39
«Послуга» з незаконного перетину кордону кожного року дорожчає
Поліція: Вартість «послуги» із незаконного перетину кордону зросла в кілька разів
12 вересня, 07:11
Мер столиці заявив, що «відбулося фактично пограбування Києва»
Мер Києва заявив про пограбування
11 вересня, 15:31
Поліцейські Львівщини розслідують загибель двох чоловіків у приміщенні автосервісу
Вбивство чоловіків у автосервісі на Львівщині: поліція розкрила деталі
12 вересня, 18:12
Раніше правоохоронці заявили, що викрили Руслана Магамедрасулова на співпраці з ворогом
Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру
16 вересня, 19:05
У 2022 році блогер утік за кордон та активно поширює російську пропаганду
СБУ повідомила про підозру в держзраді 43-річному блогеру з Львівщини
19 вересня, 11:49

Новини

Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування
Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування
Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)
Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)
Оренда житла. Який вигляд має найдешевша квартира у столиці (фото)
Оренда житла. Який вигляд має найдешевша квартира у столиці (фото)
До Києва прийшла метеорологічна осінь
До Києва прийшла метеорологічна осінь
Чоловік отримав ножове поранення у груди, заступившись за дівчину у електричці
Чоловік отримав ножове поранення у груди, заступившись за дівчину у електричці
На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку
На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua