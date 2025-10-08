Обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині: подробиці

Обшуки відбуваються на території «Всіхсвятської церкви», яка розташована на цвинтарі

У середу, 8 жовтня, на території Почаївської лаври на Тернопільщині тривають обшуки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Тернопільській області в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрите за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, – «Главком») проводять обшуки на території Почаївської лаври, зокрема вилучають документи», – повідомив речник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

За даними видання «20 хвилин», обшуки відбуваються на території «Всіхсвятської церкви», яка розташована на цвинтарі. Поліція разом з СБУ шукають документи про обставини незаконного привласнення УПЦ МП будівлі храму, який є пам’яткою архітектури.

Як стверджують журналісти, правоохоронці намагаються віднайти оригінали документів, адже у 2018 році священнослужителі, підозрюють, незаконно оформили право власності і таким чином незаконно заволоділи майном архітектурної пам'ятки у шахрайський спосіб.

Раніше Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Московської церкви, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою.

Як повідомлялося, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».