Втрати окупантів за 60 днів війни: красномовна статистика

ЗСУ знищили вже 21800 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про втрати окупантів за два місяці вторгнення. Станом на 24 квітня вони склали:

особового складу – близько 21800 осіб ліквідовано,

танків ‒ 873 од;

бойових броньованих машин ‒ 2238 од;

артилерійських систем – 408 од;

РСЗВ – 147 од;

засоби ППО – 69 од;

літаків – 179 од;

гелікоптерів – 154 од;

автомобільної техніки – 1557 од;

кораблі /катери – 8 од;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191.

Спеціальна техніка – 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

Нагадаємо,

Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

Противник продовжує наступати у Східній операційній зоні, прагнучи розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.