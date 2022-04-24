Втрати окупантів за 60 днів війни: красномовна статистика
ЗСУ знищили вже 21800 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про втрати окупантів за два місяці вторгнення. Станом на 24 квітня вони склали:
- особового складу – близько 21800 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 873 од;
- бойових броньованих машин ‒ 2238 од;
- артилерійських систем – 408 од;
- РСЗВ – 147 од;
- засоби ППО – 69 од;
- літаків – 179 од;
- гелікоптерів – 154 од;
- автомобільної техніки – 1557 од;
- кораблі /катери – 8 од;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191.
- Спеціальна техніка – 28.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.
Нагадаємо,
Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.
Противник продовжує наступати у Східній операційній зоні, прагнучи розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.