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    Події в Україні

    Втрати окупантів за 60 днів війни: красномовна статистика

    ЗСУ нещадно нищать ворогів та їхню техніку - Втрати окупантів за 60 днів війни: красномовна статистика
    ЗСУ нещадно нищать ворогів та їхню техніку
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ знищили вже 21800 окупантів

    Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про втрати окупантів за два місяці вторгнення. Станом на 24 квітня вони склали:

    • особового складу – близько 21800 осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 873 од;
    • бойових броньованих машин ‒ 2238 од;
    • артилерійських систем – 408 од;
    • РСЗВ – 147 од;
    • засоби ППО – 69 од;
    • літаків – 179 од;
    • гелікоптерів – 154 од;
    • автомобільної техніки – 1557 од;
    • кораблі /катери – 8 од;
    • цистерн з ПММ – 76;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191.
    • Спеціальна техніка – 28.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

    Нагадаємо,

    Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

    Противник продовжує наступати у Східній операційній зоні, прагнучи розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна агресія статистика Україна окупація #stoprussia
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    Втрати окупантів за 60 днів війни: красномовна статистика