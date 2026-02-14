Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року
Нині триває 1452-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 37 штурмових атак ворога

За минулу добу відбулося 218 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5873 дрони-камікадзе та здійснив 3133 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне, Чарівне, Долинка, Запорожець Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з ворогом. За уточненою інформацією, противник завдав трьох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 109 обстрілів, в тому числі 10 - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 2

Ворог 15 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 3

Ворог здійснив дві атаки в напрямках Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 4

Ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставків.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 6

Противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 10

Відбулося 35 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року фото 11

Противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у напрямку Приморського.

Нагадаємо, триває 1452-й день повномасштабної війни в Україні.

