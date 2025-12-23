ЗСУ відійшли з Сіверська – Генштаб

Генштаб наголосив, що Сили оборони під час боїв за Сіверськ суттєво виснажили противника

За словами військових, росіяни змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску

З метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії.

«Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ», – йдеться в заяві.

Як зазначає Генштаб, окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.

У районі Сіверська тривають важкі бої мапа: DeepState

«Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога», – кажуть військові.

До слова, близько 100 окупантів прорвалися у село Грабовське на Сумщині. Прорвавшись до населеного пункту, вони намагалися просунутися у бік Рясного.