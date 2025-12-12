Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 12 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 12 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 406 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 12 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 грудня втратила:

  • особового складу  – близько 1 186 480 (+1 400) осіб / persons
  • танків – 11 406 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 705 (+6) од.
  • артилерійських систем – 35 008 (+16) од.
  • РСЗВ  – 1 566 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 256 (+3) од.
  • літаків – 432 (+1) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253) од.
  • крилаті ракети – 4 060 (+2) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 614 (+107) од.
  • спеціальна техніка – 4 024 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 12 грудня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 12 грудня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1388-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1361-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року
15 листопада, 08:16
Британія відреагувала на ініціативу США щодо миру в Україні
Британія прокоментувала «мирний план» США щодо України
20 листопада, 16:50
Ситуація у Покровську: ЗСУ провели зачистку середмістя
Ситуація у Покровську: ЗСУ провели зачистку середмістя
23 листопада, 11:45
Україно - Ізраїльський саміт
Українські медики впроваджують ізраїльський досвід екстреної медицини під час війни
27 листопада, 11:31
Триває 1380-та доба повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 грудня, 06:46
Інформація про загиблих і травмованих не надходила
Одещина: уночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі
24 листопада, 09:33
Жінка стояла на вході в укриття і не пустила матір з дитиною всередину
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
25 листопада, 09:10
Понад 90% опитаних дізнаються новини через соцмережі та месенджери
Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження
26 листопада, 12:40
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 403 танків
Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 грудня, 06:46

Події в Україні

Нічна атака на Павлоград: є загиблий та постраждалі
Нічна атака на Павлоград: є загиблий та постраждалі
В Україні вперше закуплять бронековдри для військових
В Україні вперше закуплять бронековдри для військових
Втрати ворога станом на 12 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2025
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua