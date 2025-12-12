Втрати ворога станом на 12 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 400 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 12 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 12 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 186 480 (+1 400) осіб / persons
- танків – 11 406 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 705 (+6) од.
- артилерійських систем – 35 008 (+16) од.
- РСЗВ – 1 566 (+2) од.
- засоби ППО – 1 256 (+3) од.
- літаків – 432 (+1) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253) од.
- крилаті ракети – 4 060 (+2) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 614 (+107) од.
- спеціальна техніка – 4 024 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1388-й день повномасштабної війни в Україні.
