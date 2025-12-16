Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року
Нині триває 1392-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рижівка Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне бойове зіткнення. Противник здійснив 121 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося одна атака загарбників. Наші оборонці відбили штурмову дію противника в районі Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили сім атак противника в районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та в напрямку Свято-Покровського.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Агресор здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 24 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 13 атак росіян в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1392-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2025
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч

