Втрати ворога станом на 5 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 5 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 5 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб;
- танків – 11 839 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од;
- артилерійських систем – 39 439 (+61) од;
- РСЗВ – 1 719 (+3) од;
- засоби ППО – 1 338 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443 (+2 427) од;
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 355 (+206) од;
- спеціальна техніка – 4 112 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1502-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0