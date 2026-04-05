Втрати ворога станом на 5 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Втрати ворога станом на 5 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 24350 бойових машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 5 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 5 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 839 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од;
  • артилерійських систем – 39 439 (+61) од;
  • РСЗВ – 1 719 (+3) од;
  • засоби ППО – 1 338 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 350 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443 (+2 427) од;
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 87 355 (+206) од;
  • спеціальна техніка – 4 112 (+3) од.
Втрати ворога станом на 5 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1502-й день повномасштабної війни в Україні.

