Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026

Дайджест новин 7 серпня 2026 року

Сьогодні президент України Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії. Сенат США схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану.

«Главком» зібрав головні події за 7 серпня.

Перший візит Зеленського до Сербії

Президент України Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії. Він має зустрітися з президентом Сербії Александром Вучичем.

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«Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги», – сказав Зеленський.

Сенат США схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану

Під час голосування підрахунок голосів показав 68 голосів «за» та дев'ять «проти» фото: dpa

Сенат США схвалив законопроєкт про посилені санкції проти РФ та Ірану. Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт, відкривши шлях до її розгляду Палатою представників уже наступного місяця.

Удари по Україні

Росія атакувала Одесу фото: Олег Кіпер/Telegram

Російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого зазнала руйнувань спортивна інфраструктура міста. Зокрема, постраждало двоє людей.

Також росіяни завдали удару реактивними системами залпового вогню «Торнадо-С» по Словʼянську Донецької області. «Наразі відомо про п'ятьох поранених. Усім надається медична допомога. Маємо також одного загиблого. На даний момент він неідентифікований. Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!», – зазначив очільник МВА.

Водночас на Дніпропетровщині загорілися склади логістичної компанії. У Запорізькій області є загиблі, поранено рятувальників.

До того ж окупанти завдали удару касетними боєприпасами по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо отримали поранення, усім потерпілим медичні бригади надали необхідну допомогу.

Уранці російські війська атакували безпілотником людей на ринку в Білопільській громаді Сумської області. Унаслідок удару постраждали щонайменше десятеро людей.

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