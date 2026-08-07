Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 7 серпня 2026 року

Сьогодні президент України Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії. Сенат США схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану.

«Главком» зібрав головні події за 7 серпня.

Перший візит Зеленського до Сербії

Президент України Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії. Він має зустрітися з президентом Сербії Александром Вучичем. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги», – сказав Зеленський.

Сенат США схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану

Під час голосування підрахунок голосів показав 68 голосів «за» та дев'ять «проти»
Під час голосування підрахунок голосів показав 68 голосів «за» та дев'ять «проти»
фото: dpa

Сенат США схвалив законопроєкт про посилені санкції проти РФ та Ірану. Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт, відкривши шлях до її розгляду Палатою представників уже наступного місяця.

Удари по Україні

Росія атакувала Одесу
Росія атакувала Одесу
фото: Олег Кіпер/Telegram

Російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого зазнала руйнувань спортивна інфраструктура міста. Зокрема, постраждало двоє людей.

Також росіяни завдали удару реактивними системами залпового вогню «Торнадо-С» по Словʼянську Донецької області. «Наразі відомо про п'ятьох поранених. Усім надається медична допомога. Маємо також одного загиблого. На даний момент він неідентифікований. Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!», – зазначив очільник МВА.

Водночас на Дніпропетровщині загорілися склади логістичної компанії. У Запорізькій області є загиблі, поранено рятувальників.

До того ж окупанти завдали удару касетними боєприпасами по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо отримали поранення, усім потерпілим медичні бригади надали необхідну допомогу.

Уранці російські війська атакували безпілотником людей на ринку в Білопільській громаді Сумської області. Унаслідок удару постраждали щонайменше десятеро людей.

Інші важливі новини

  • Ексочільниці Хмельницької МСЕК продовжено строк дії процесуальних обов’язків.
  • Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали пакт про взаємну оборону.
  • ЄС затвердив нові санкції проти Росії.

Читайте також:

Теги: росія санкції війна Сербія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Україна б'є саме по Wildberries
Чому Україна б'є саме по Wildberries
30 липня, 10:20
Персоналу на АЗС на момент удару не було, тож постраждало лише обладнання
Росіяни знову вдарили по заправках «Укрнафти» на Дніпропетровщині
10 липня, 23:00
Росія атакувала Київ балістикою, Зеленський визначився з прем'єром: головне за ніч 16 липня
Росія атакувала Київ балістикою, Зеленський визначився з прем'єром: головне за ніч 16 липня
16 липня, 05:51
Під удар потрапили електропідстанції в Ялті, Керчі, Судаку, Коктебелі, Лучистому, Морському, Привітному, Леніному, Старому Криму
Сили безпілотних систем уразили ще 19 електропідстанцій на окупованих територіях (відео)
20 липня, 20:37
Ольга Полякова не потрапила до Нацвібору на Євробачення 2026
«Суспільне» відповіло на лист Полякової про зміну правил Нацвідбору на Євробачення
7 серпня, 18:40
За даними Міністерства оборони, йдеться про російський безпілотник типу «Герань-2»
Уночі у Молдові впав російський дрон
13 липня, 09:26
Будинок, охоплений вогнем внаслідок влучання ворожого дрона
На Київщині через атаку дронів постраждали п’ятеро людей, серед них діти (фото)
22 липня, 11:18
Федоров заявив, що не піде в опозицію до Зеленського під час війни
Звільнення та протести: Федоров сказав, чи піде в опозицію до Зеленського
1 серпня, 00:47
Марія Чайко та Даниїл Передрій
Вибух у ресторані Москви. Родина командувача воєнно-космічних сил опинилася серед жертв
5 серпня, 12:05

Події в Україні

Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua