Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2026 року

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Безсалівка, Товстодубове, Сопич, Яструбщина, Лужки та Студенок. Крім того, на Сумщині авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Кучерівка, Товстодубове та місто Суми

За минулу добу на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 837 дронів-камікадзе та здійснили 3327 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники зупинили п'ять ворожих штурмів. Водночас агресор здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили дванадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська та Лимана, а також у напрямках Радьківки, Гоптівки, Западного та Петро-Іванівки.

карта: ISW

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував у напрямку Новоплатонівки.

карта: ISW

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти сім разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Твердохлібового та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 15 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки, Пискунівки та Калеників.

На Краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували у напрямку Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 22 атаки. Сили оборони успішно зупинили ворожі штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру, Новоселівки, Торецького та Миколайпілля.

карта: ISW

На Покровському напрямку

Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Наші захисники зупинили 30 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Родинського, Сергіївки та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Дорожнього, Ганнівки, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Удачного, Новопідгородного, Новопавлівки та Миколаївки.

карта: ISW

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти вісім разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Рівного, Староукраїнки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Лук'янівського та Павлівки.

карта: ISW

На Придніпровському та Олександрівському напрямках

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1626-й день повномасштабної війни в Україні.