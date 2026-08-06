ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який був майстром спорту з греко-римської боротьби

Даутов підписав контракт із ПВК «Вагнер», у складі якої проходив службу на території Африки

23 липня 2026 року окупант Даутов був знищений Силами оборони на Донеччині

Захисники України знищили окупанта Беріка Даутова. Про це повідомляє «Главком».

Берік Даутов народився 18 березня 1990 року. Був багаторазовим призером всеросійських турнірів з греко-римської боротьби, срібним призером Фестивалю національних видів боротьби в Москві (боротьба куреш). Мав розряд майстра спорту Росії з греко-римської боротьби.

Даутов підписав контракт із ПВК «Вагнер», у складі якої проходив службу на території Африки. У середині квітня 2026 року підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до злочинної війни Росії проти України.

23 липня 2026 року Даутов був знищений Силами оборони на Донеччині. Церемонія прощання з ліквідованим окупантом відбулася сьогодні, 6 серпня.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.