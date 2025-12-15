Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Нині триває 1391-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Баранівка Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 152 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Учора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни минулої доби відбили сім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили 17 атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник наступав один раз: у бік Приморського.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитись до наших позицій у районі Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1391-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спілкується з журналістами
Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік
10 грудня, 16:43
В результаті обстрілу пошкоджено майже два десятки авто
Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровщині: є поранені
24 листопада, 16:22
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
1 грудня, 18:09
Росіяни атакували машину мобільної вогневої групи (МВГ) у Чернігові
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу
2 грудня, 13:37
Протягом останнього місяця росіяни намагалися пробитися невеликими групами до міста
Генштаб прокоментував «прорив» росіян у Лимані
3 грудня, 15:19
Триває 1380-та доба повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 грудня, 06:46
Більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України
Командування дало росіянам у Куп'янську недолугий наказ, це полегшило роботу ЗСУ
16 листопада, 16:53
Противник зупинений і блокований на підступах до населеного пункту
ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя
30 листопада, 16:35
Українські воїни 33-го окремого штурмового полку впевнено та рішуче виконали бойове завдання
Генштаб спростував заяви росіян про захоплення Добропілля
4 грудня, 15:14

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua