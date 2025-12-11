Після СЗЧ у штурмовики? Генштаб зробив заяву про переведення бійців

«Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ»

Військові, які після СЗЧ повернулися до резерву, буде направлено до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, зокрема, і до десантно-штурмових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що нещодавно було запроваджено спрощений механізм надсилання засобами електронного документообігу рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу. Він гарантує, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін.

«Завдяки цьому військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів», – вказано в повідомленні.

Крім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин. Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо. Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу.

«Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням. Запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ. Водночас слід зазначити, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини», – йдеться в заяві.

Генштаб заявив, що рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. «Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ», – додали військові.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство з січня 2022 року по вересень 2025 року.

До слова, військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії. В інтерв’ю «Главкому» він пояснив, що йдеться не лише про військову, а про загальнодержавну військово-цивільну проблему, якою держава системно не займається.

Луценко виокремив три основні групи військових, які найчастіше вдаються до СЗЧ. Перша – це люди, яких мобілізували раптово, без усвідомленого рішення служити, і які з першого дня шукають спосіб залишити армію. Друга – досвідчені військові, які тривалий час перебувають на фронті, мають бойові заслуги, але стикаються з відсутністю ротацій, конфліктами з командирами та відчуттям безвиході. Третя категорія – військові, які змушені фактично «переводитися через СЗЧ» через зламані бюрократичні механізми переведень між підрозділами.